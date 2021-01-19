В 2020 году на СКЖД погибли 62 человека

Количество погибших на СКЖД в 2020 году составило 62 человека, что на 35% меньше, чем в 2019 году. В 2019 году на железной дороге погибли 96 человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Травматизм на СКЖД в прошлом году тоже снизился: в 2020 году на путях были травмированы 97 человек. Это на 22% меньше, чем в 2019 году. В сообщении отмечается, что основной причиной травмирования является хождение по путям в неустановленным местах перед движущимся поездом (80% случаев). По данным пресс-службы, снижения травматизма удалось достичь с помощью ремонта пешеходных мостов, настилов, платформ и ограждений, установки и обновления предупреждающих знаков и плакатов на объектах железнодорожной инфраструктуры, проведения лекции и бесед в образовательных учреждениях.

Наталья Шинкарева