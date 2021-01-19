Сбербанк начал прием заявок на выдачу льготных кредитов по ставке 7%

За первую рабочую неделю нового года Пермское отделение Сбербанка получило от пермского малого бизнеса 58 заявок на кредит по ставке 7% общей суммой более 940 млн рублей.

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым). Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе – сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги. В ближайшие три месяца по кредитам с льготной ставкой 7% мы планируем выдать пермскому малому и среднему бизнесу около 1,5 млрд рублей».

Напомним, правительство РФ снизило льготную ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса и самозанятых с 8,5 до 7%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 31 декабря 2020 года.

Решение о снижении ставки принято в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Снижение ставки позволит более чем 95 тыс. малых и средних предприятий Прикамья уменьшить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства.