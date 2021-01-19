В Челябинске произошел пожар на фабрике дверей

Сегодня в первом часу дня в Челябинске произошло возгорание на фабрике по производству дверей «Краснодеревщик», расположенной на Свердловском тракте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, о возгорании стало известно в 12:25.

Прибыв на место, сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что горение происходит в емкости для опилок, совмещенной с цехом деревообработки техническим трубопроводом. Цех самостоятельно покинули 250 человек.

Ранг сложности пожара повысили до второго номера, на месте работали 85 человек и 26 единиц техники. Ликвидация возгорания продолжается.