Пермские нефтяники дали старт юбилейному конкурсу социальных проектов

Жюри ХХ конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии начинает прием заявок. От желающих получить гранты на реализацию своих идей организаторы ждут проектов в трех традиционных номинациях: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».

«В этом году наше масштабное состязание авторов лучших социальных и культурных инициатив пройдет на фоне двойного юбилея: конкурс будет 20-м и 30 лет исполнится Компании «ЛУКОЙЛ». Ожидаем, что выбор предстоит непростой – на конкурс ежегодно мы получаем больше тысячи заявок», – заявил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

В январе и феврале состоятся семинары для участников конкурса. Прием заявок завершится 16 марта, а в апреле будут названы имена победителей – обладателей грантов. Торжественные церемонии – вручение грантов и подведение итогов реализации проектов – пройдут с учетом ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.