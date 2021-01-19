Тематический план синдиката «Женщины в бизнесе»

Формат – А4

Выход – 03.03

Объем — 32 полосы

1. Спецпроект «Топ-10 женщин-руководителей в Ростовской области» (рейтинг+серия интервью);

2. Обзор финансовых продуктов для женского бизнеса;

3. Репортаж с онлайн-конференции «Ъ-Юг» «Женщины в бизнесе: от идеи до проекта»;

4. Бизнес особого режима. Корреспонденция о том, выгодно ли официально становиться самозанятым в России;

5. Экзотичный и успешный: обзор необычных женских бизнесов в Ростовской области;

6. Путь киногероини: подборка лучших образов женщин-управленцев в мировом кинематографе.

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