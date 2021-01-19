Тематический план синдиката «Женщины в бизнесе»

Формат – А4
Выход – 03.03
Объем — 32 полосы
1. Спецпроект «Топ-10 женщин-руководителей в Ростовской области» (рейтинг+серия интервью);
2. Обзор финансовых продуктов для женского бизнеса;
3. Репортаж с онлайн-конференции «Ъ-Юг» «Женщины в бизнесе: от идеи до проекта»;
4. Бизнес особого режима. Корреспонденция о том, выгодно ли официально становиться самозанятым в России;
5. Экзотичный и успешный: обзор необычных женских бизнесов в Ростовской области;
6. Путь киногероини: подборка лучших образов женщин-управленцев в мировом кинематографе.