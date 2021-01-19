КСП Прикамья напомнила КРПК о долге перед региональным бюджетом

Председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края (КСП) Геннадий Тушнолобов на комитете краевого парламента по развитию инфраструктуры напомнил представителям АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) о долге перед региональным бюджетом в 1 млрд руб., полученных от продажи акций АО «Международный аэропорт Пермь». По словам господина Тушнолобова, ранее краевой минстрой разрешил КРПК не возвращать данные средства. «Думаю, в ближайшее время это может стать предметом исков от правоохранительных органов»,— предположил председатель КСП.

Гендиректор КРПК Алексей Бураков, отвечая на вопросы депутатов, отказался комментировать ситуацию, так как продажа акций аэропорта состоялась до того, как он возглавил корпорацию. Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров заявил, что перспективы передачи в краевой бюджет 1 млрд руб. будут обсуждаться на совещании с участием губернатора Пермского края.

Корпорация развития Пермского края получила 1,5 млрд руб. от продажи 74,9% акций АО «Международный аэропорт Пермь» инвестору — компании «Новапорт». В бюджет Пермского края КРПК перечислила только 500 млн руб. Как пояснял бывший вице-премьер правительства Прикамья Михаил Сюткин, возврат в бюджет оставшегося 1 млрд руб. невозможен без ликвидации КРПК.