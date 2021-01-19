Челябинский штаб Навального проведет акцию протеста 23 января

В Челябинске в рамках всероссийской акции протеста пройдет митинг в поддержку Алексея Навального и политзаключенных 23 января. Об этом сообщает городской штаб оппозиционного политика «ВКонтакте». Встреча участников несогласованного с местной администрацией мероприятия состоится на бульваре Славы со стороны улицы Свободы. «Одевайтесь тепло — будет холодно»,– предупреждают организаторы мероприятия.

В субботу, 23 января, акции в поддержку Алексея Навального, задержанного 17 января по прилету из Германии в аэропорту Шереметьево, запланированы в 42 городах России.