На Кубани от коронавируса привились почти 12,7 тыс. человек

В Краснодарском крае прививки от COVID-19 получили 12,7 тыс. человек, 3885 уже прошли полный курс вакцинации — две прививки, сообщила пресс-служба администрации края. Более половины привившихся — медицинские работники.

В край поставили уже более 20 тыс. доз вакцины против COVID-19. В соответствии с федеральным планом до февраля регион получит более 200 тыс. доз. Вакцинация от COVID-19 в Краснодарском крае стартовала в сентябре 2020 года — первыми начали прививать сотрудников инфекционных госпиталей. Массовую вакцинацию начали в декабре, она является добровольной и бесплатной.

Анна Перова, Краснодар