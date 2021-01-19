В Ярославской области от коронавируса чаще умирают пенсионеры

В Ярославской области среди умерших от коронавируса за все время пандемии 79,8% составляют пациенты старше 60 лет, сообщили в областном оперативном штабе.

По данным оперштаба, больше половины умерших от COVID-19 – мужчины (133 человека или 50,6% от числа всех скончавшихся в Ярославской области от коронавируса). 20,2% от числа всех скончавшихся от COVID-19 люди трудоспособного возраста, в том числе 40 мужчин и 13 женщин.

В оперштабе отметили, что все скончавшиеся из старших возрастных групп имели тяжелые сопутствующие патологии.

Всего по сведениям на 19 января, в Ярославской области с начала пандемии выявлено 25885 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа заразившихся 24274 человека выздоровели. 263 больных умерли. В настоящее время в больницах находятся 1759 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с типичной клиникой заболевания.

Антон Антонов