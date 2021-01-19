ООО «Башкирэнерго» реконструировало линию электропередачи в Зилаирском районе

Высоковольтная линия 10 кВ фидер 1 подстанции 110/35/10 кВ «Зилаир»

Сибайские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершили начатую в ноябре реконструкцию воздушной линии 10 кВ фидер 1 подстанции 110/35/10 кВ «Зилаир». Фидер обеспечивает электроснабжение трех населенных пунктов Зилаирского района — Анновки, Васильевки и Владимировки. До реконструкции протяженность ЛЭП составляла 37,9 км, из них 6,3 км приходились на особо глубокие овраги, покрытые лесом и буреломом. В случае аварийных отключений добраться до места повреждения было сложно не только на спецтехнике, но и пешком.



Смысл реконструкции состоял в том, чтобы демонтировать проходящий по оврагам участок ВЛ и построить в обход них новый участок, заменив деревянные опоры на железобетонные и неизолированный провод АС — на современный СИП. Протяженность нового участка оказалась на 1,4 км больше, но это компенсируется удобным его расположением вдоль автодороги «Зилаир — Анновка — Васильевка», что позволит в кратчайшие сроки проводить ремонтные и аварийно-восстановительные работы.

Для реконструкции 7,7 км ЛЭП энергетики поставили 152 железобетонные опоры. Общая протяженность высоковольтной линии электропередачи увеличилась до 39,3 км. Реконструкция позволила повысить надежность электроснабжения трех населенных пунктов, где проживает несколько сотен человек.