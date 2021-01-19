Мэрия Воронежа планирует развитие 1 га на улице Беговая

Глава Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, прилегающего к улице Беговая». Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Ориентировочная площадь квартала - 0,92 га. Снести планируется четыре двухэтажных дома по улицам Беговая, 4,6,8 и 10. Территорию предлагается развивать в соответствии с градостроительным регламентом зоны Ж-8, установленным правилами землепользования и застройки.

Как воронежские застройщики интересуются аварийными кварталами, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова