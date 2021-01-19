Двое жителей Ейска получили по три года колонии за избиение водителя «скорой»

В Ейске двоих местных жителей осудили за избиение водителя машины «скорой помощи», они получили по три года колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Из приговора следует, что подсудимые ночью 6 мая 2020 года, находясь на территории районной больницы, решили слить топливо из машины «скорой помощи». Водитель автомобиля увидел это и попытался помешать им. Тогда злоумышленники его избили.

Мужчин судили по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц). С них также взыскали средства, затраченные на лечение потерпевшего и 275 тыс. руб. в качестве моральной компенсации. Приговор в силу не вступил.

Как писал “Ъ-Кубань”, на момент завершения следствия злоумышленников обвиняли в покушении на кражу и причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 и ч. 3 ст. 111 УК РФ), им грозило до 12 лет лишения свободы. В деле был еще один фигурант, но к уголовной ответственности его не привлекли.

Виктория Колганова