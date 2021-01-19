Самарский полицейский помещен под домашний арест из-за передачи информации, связанной с Алексеем Навальным

Самарский районный суд поместил старшего лейтенанта шестого отдела полиции Самары Кирилла Чупрова под домашний арест. Мера пресечения в отношении него действует до 28 февраля текущего года. Об этом “Ъ-Волга” сообщили во вторник в пресс-службе суда.

«Дело возбуждено по ст. 285 ч. 3 УК РФ “Злоупотребление должностными полномочиями”. Суд проходил в закрытом режиме»,– говорится в сообщении.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года. Ранее источник РБК сообщил, что полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль», которая могла использоваться в расследовании об отравлении оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ. «Розыск магистраль» содержит сведения о перемещениях в поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом. Сотрудники полиции при использовании базы вводят персональный логин и пароль.

По словам источника, речь идет о сотруднике отдела полиции №6 по Самарскому району Самары Кирилле Чупрове. Информация, которой старший лейтенант полиции поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в расследовании об отравлении господина Навального, сказал собеседник издания. По его словам, в отношении еще одного сотрудника отдела полиции №6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.

Уголовное дело в отношении Кирилла Чупрова возбудило управление СКР по региону 29 декабря минувшего года. Следователи ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов