В Пензенской области около 300 молодых семей получат жилищные сертификаты

В Пензенской области 277 молодых семей станут обладателями губернаторского жилищного сертификата в 2021 году. Данная программа входит в структуру регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Документ дает право на получение социальной выплаты в размере 328 тыс. руб. на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка. Из регионального бюджета на эти цели направили свыше 91 млн руб.

Губернаторский жилищный сертификат предоставляется молодым семьям, родившим первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака и обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее десяти кв. м. На момент подачи заявления возраст супругов не должен превышать 28 лет, возраст ребенка — не старше трех лет, уточнили в правительстве.

Мария Шахрай