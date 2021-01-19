Жители Кубани перед Новым годом на 30% реже стали просить о реструктуризации кредитов

Жители Краснодарского края с 17 по 29 декабря 2020 года направили кредиторам 2,5 тыс. заявок об изменении условий договоров. Это на 30,5% меньше, чем двумя неделями ранее, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Годом ранее было отправлено 3,6 тыс. таких обращений, отмечает регулятор. Количество заявок от представителей малого и среднего бизнеса практически не изменилось: 132 заявления в конце декабря 2020 года против 133 — в конце 2019 года.

По данным Южного ГУ Банка России, всего с 20 марта по 29 декабря 2020 года жители Краснодарского края написали 199,7 тыс. обращений о реструктуризации кредитов и займов. К концу декабря было рассмотрено 99,7% заявлений, удовлетворено 55% обращений. В общей сложности было реструктуризовано 101,2 тыс. кредитных договор на 42,3 млрд руб.

Количество реструктурированных кредитов предпринимателей достигло 5,5 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок практически не изменилась и составила 89%. Всего с конца марта предприятия МСП направили 9,1 тыс. обращений о представлении реструктуризации. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 34,3 млрд руб.

Алексей Белянин