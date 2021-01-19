19 января, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ   |  купить фото

Более 4,4 тысячи нижегородцев получили прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса COVID-19 к 19 января получили более 4,4 тыс. жителей Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Массовая вакцинация началась 18 января, заявки подали более 27,4 тыс. местных жителей. Всего в регионе работает 50 пунктов вакцинации, вскоре планируют открыть еще 30.

На прививку на сайте регионального минздрава могут записаться нижегородцы старше 18 лет. В ближайшее время планируется открыть запись на портале госуслуг. Переболевшим коронавирусом вакцинироваться следует не менее чем через полгода после выздоровления, контактировавшим с больными – через 14 дней после контакта в случае отсутствия симптомов заболевания.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Самое читаемое

Интервью

Приложение

Профиль пользователя