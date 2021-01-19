В Стерлитамаке состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам экологии

Представители нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» и экоактивисты

15 января в УГНТУ (СФ) состоялось заседание представителей общественности и промышленных предприятий города Стерлитамака. Организатором встречи выступила Общественная палата городского округа город Стерлитамак по Республике Башкортостан. Целью встречи стали вопросы организации общественного контроля за экологической обстановкой в городе.



Участие в заседании приняли нефтехимическая группа «ТАУ НефтеХим», ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен», АО «БСК». Совместно с членами Общественной палаты по экологии и представителями городского сообщества был открыт вопрос о деятельности рабочей группы, в которую войдут и промышленные предприятия Стерлитамака. Также в заседании приняли участие представители Роспотребнадзора, депутаты городского совета и специалисты отдела промышленности городской администрации.

Одна из главных задач, стоящих перед предприятиями Стерлитамака, — минимизация негативного воздействия на окружающую среду. В ходе заседания участники мероприятия обсудили ряд вопросов, связанных с экологией, были выдвинуты предложения по реализации экологических программ и составлен список вопросов от представителей городской общественности к уполномоченным специалистам предприятий Стерлитамака.

В нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» экологическая безопасность — одно из приоритетных направлений. Компания выразила готовность к диалогу и сотрудничеству с представителями Общественной палаты и жителями города. Следующим шагом в совместной деятельности станет февральская встреча, в ходе которой будут рассмотрены главные вопросы, касающиеся способов минимизации сбросов вредных веществ и другие программы, направленные на развитие положительной динамики в сфере экологии.