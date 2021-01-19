В Едином центре документов в Петербурге прошли обыски

Утром во вторник, 19 января, в здании Единого центра документов на улице Красного Текстильщика, 10-12 Д прошли обыски. Предположительно, речь идет о помещениях миграционного отдела и службы подготовки документов.

Как сообщает «Фонтанка.ру», около 10:00 люди в униформе с надписью «ФСБ» блокировали проходы здания, а прием посетителей был прекращен. Вернулся к нормальному режиму работы Центр лишь к 11:20, когда все оперативные мероприятия были завершены.

По предварительной информации, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконной миграции. Силовики искали документы, важные для расследования. Информации о том, что кто-то после обысков был задержан, пока не появлялось.