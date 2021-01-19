Starbucks и Microsoft помогут в массовой вакцинации от COVID-19 в штате Вашингтон

Starbucks, Microsoft и ряд других компаний и организаций помогут властям штата Вашингтон организовать и провести массовую вакцинацию населения, чтобы могла быть достигнута цель в 45 тыс. вакцинаций в день. Об этом сообщил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Для реализации амбициозной программы вакцинации в штате местные власти расширили состав Центра управления и координации процесса вакцинации в штате (WSVCCC), включив в него наряду с представителями системы здравоохранения, представителей бизнеса и общественных организаций. Все задачи масштабной кампании вакцинации населения, по словам губернатора, будут распределены между участниками этой широкой коалиции.

Так, Starbucks, штаб-квартира находится в столице штата Вашингтон Сиэтле, используя свои технологии и логистический опыт, поможет отобрать удобные места для проведения вакцинации и оптимизирует их с учетом необходимости высокой пропускной способности. Microsoft также поделится своими технологиями и окажет другую необходимую поддержку. В Starbucks по этому поводу отметили, что хотя они их деятельность и не связана со здравоохранением, однако «у нас 33 тыс. заведений, мы обслуживаем 100 млн посетителей в неделю, и у нас есть команда дизайнеров мирового класса». В компании считают, что такого опыта и кадров достаточно, чтобы «помочь в создании центров вакцинации».

В числе других участников кампании — медицинский консорциум Kaiser Permanente, который займется планированием кампании вакцинации и доставки вакцин, оптовая сеть Costco, которая обеспечит доставку вакцин до пунктов вакцинации. Кроме того, несколько общественных организаций обеспечат необходимое число волонтеров, а Национальная гвардия окажет логистическую и инфраструктурную поддержку.

Алена Миклашевская