В «ТНС энерго Ярославль» назначен новый управляющий директор

Управляющим директором компании «ТНС энерго Ярославль» с 18 января назначен Алексей Ермаков, сообщается на официальном сайте группы компаний «ТНС энерго». В сообщении отмечается, что среди задач, поставленных новому управляющему директору, значатся повышение платежной дисциплины потребителей, автоматизация всех бизнес-процессов и развитие клиентских сервисов. Ранее должность управляющего директора региональной компании занимал Олег Николаевский.

Алексей Ермаков родился 30 марта 1982 года в Петрозаводске. До назначения в Ярославль с декабря 2012 года занимал должность директора по экономике и финансам филиала «Карельский» «ТГК-1».

ПАО «ТНС энерго Ярославль» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Ярославской области и крупнейшей энергосбытовой организацией области. Компанией контролируется 67% рынка сбыта электроэнергии в регионе. С 2006 года ПАО «ТНС энерго Ярославль» входит в состав холдинга ГК «ТНС энерго».

Мария Негуляй