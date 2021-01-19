Потребление электроэнергии в Татарстане в декабре выросло из-за холодов

В Татарстане потребление электроэнергии в энергосистеме региона за декабрь 2020 года составило 2,891 млрд кВт/ч, что на 0,6% больше, чем год назад, сообщает Региональное диспетчерское управление энергосистемы. Это связано с наступившей морозной погодой и увеличением потребления предприятий автомобильной промышленности и предприятий по производству нефтепродуктов.

По итогам 2020 года в Татарстане потребление электроэнергии составило 29 млрд кВт/ч, что на 5% больше, чем в 2019 году. Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы региона в декабре 2020 года снизилась на 1,8%, — до 2,4 млрд кВт/ч. Основная доля сокращения выработки зафиксирована на Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-1 и Нижнекамской ГЭС.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в декабре 2020 года выявили 14 числа в 9:00, когда средняя температура воздуха составила -14,9 °С . Его значение составило 4,363 тыс. МВт, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2019-го.

Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана по итогам года составил 5,3 млрд кВт/ч, в том числе 428,5 млн кВт/ч в декабре.

"Ъ-Казань"