На торгах за 49 млн рублей продали часть квартир в сочинском ЖК Sun Marina

Шесть квартир сочинского ООО «Торговый дом «Черноморский», расположенных в ЖК Sun Marina продали за 49 млн руб. Об этом организатор торгов ООО «Бизнес и финансы» сообщает в ЕФРСБ.

Самый дорогой из проданных лотов стоил 10,8 млн руб. Это квартира площадью 54 кв. м, ее купил Алексей Тепикин из Омска. Еще две квартиры площадью 53 и 60 кв. м за 5,5 и 5,9 млн руб. купил Андрей Толмачев из Череповца. Жилплощадь площадью 120 кв. м за 10,6 млн руб. купил Михаил Лютов из Королева (Московская область). Три из девяти лотов не были проданы по причине отсутствия заявок.

ЖК Sun Marina находится в Лазаревском районе Сочи по ул. Одоевского, 87. Жилой комплекс расположен в 50 м от пляжной зоны. В нем есть бассейн, спа-салон, парковки, тренажерный зал, теннисный корт, спортивная и детская площадки, бутики, ресторан и кафе.

Первоначально десять квартир в нем собирались продать за 93 млн руб., однако как писал “Ъ-Кубань” , в ноябре прошлого года цена снизилась до 83,4 млн руб. При этом торги по одному из лотов (жилое помещение площадью 54,7 кв.м) уже были признаны состоявшимися, их победителем стал Андрей Толмачев, предложивший за него 6,2 млн руб. при начальной цене 5,6 млн руб. Договор купли продажи тогда был направлен в его адрес.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД "Черноморский"» зарегистрировано в 2003 году в Сочи, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала «Черноморского» составляет 233,5 млн руб. 55% принадлежит Анатолию Жуку, 45% — Георгию Берегечу. В 2016 году выручка компании составила 268 тыс. руб., убыток - почти 6 млн руб., кредиторская задолженность - 670,8 млн руб.

Процедура наблюдения в отношении ТД «Черноморский» была введена в 2016 году по иску ООО «Стройэнергокомплекс» (генподрядчик при строительстве ЖК Sun Marina), которому ТД задолжал 30,7 млн руб. В 2017 году компанию признали банкротом.

Виктория Колганова