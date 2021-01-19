Саратовскую психбольницу отдают в концессию

В Саратове в концессию отдают областную клиническую психиатрическую больницу имени Святой Софии. Это следует из распоряжения председателя правительства региона Романа Бусаргина.

Как пояснил на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ Саратовской областной думы заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер, корпуса медучреждения находятся в неудовлетворительном состоянии и возможности провести необходимые работы за счет средств областного бюджета или путем вхождения в какую-либо федеральную программу у региона нет.

Марина Ковалева