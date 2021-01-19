Завершить строительство крупнейшей российской школы в Воронеже планируют уже в 2022 году

Крупнейшую в России школу на 2860 мест на Московском проспекте в Воронеже могут построить в 2022 году, сообщила пресс-служба регионального правительства. Прохождение госэкспертизы документации на строительство ожидают в 20-х числах февраля. Тогда же, в 2022 году, в рамках создания социального узла на месте бывших яблоневых садов может появиться новая поликлиника на 1,1 тыс. посещений в смену с подстанцией скорой помощи.

В образовательном центре на 2860 мест планируется разместить 110 классов по 26 учеников. Проект займет здание общей площадью 60 тыс. кв м. Пришкольная территория должна включать площадки для подвижных игр и тихого отдыха учащихся, физкультурную зону с футбольным полем, беговыми дорожками с секторами для прыжков в длину и высоту, площадки для толкания ядра, сдачи норм ГТО, занятий на тренажерах.

Напомним, школа и поликлиника строятся в рамках создания крупного социального узла в проекте застройки жильем бывших яблоневых садов Воронежского агроуниверситета. Там также ожидается возведение детского сада на 600 мест и крупного спортивного объекта.

Подробнее о проекте застройки территории — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова