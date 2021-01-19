Mercedes-Benz показал тизер электрокроссовера EQA

Компания Mercedes-Benz показала тизер электрокроссовера EQA, премьера которого состоится в 2021 году.
[Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km | CO?-Emissionen kombiniert: 0 g/km | https://t.co/87YO8BA9ov |EQA 250]— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) January 19, 2021
Don't miss the digital world premiere of the new EQA on January 20.#EQA #MercedesEQ #foranewgeneration pic.twitter.com/dDo5kEVvCz
Немецкий автопроизводитель на своей официальной странице в Twitter представил затемненное изображение новой модели, на которой видно оформление передней части электромобиля. Дизайн выполнен в стилистике серийного электрического кроссовера EQC, представленного в 2018 году. Другой информации о новинке пока нет.
Напомним, ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей, которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками. Первой новинкой станет именно EQA, премьера которого состоится 20 января.