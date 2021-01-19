Mercedes-Benz показал тизер электрокроссовера EQA

Компания Mercedes-Benz показала тизер электрокроссовера EQA, премьера которого состоится в 2021 году.

Немецкий автопроизводитель на своей официальной странице в Twitter представил затемненное изображение новой модели, на которой видно оформление передней части электромобиля. Дизайн выполнен в стилистике серийного электрического кроссовера EQC, представленного в 2018 году. Другой информации о новинке пока нет.

Напомним, ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей, которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками. Первой новинкой станет именно EQA, премьера которого состоится 20 января.