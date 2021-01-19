В Ростовской области выявили 392 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове — 145. В Батайске выявлено 12 случаев, в Новошахтинске и Неклиновском районе — по 11, в Таганроге, Шахтах, Красносулинском, Миллеровском и Песчанокопском районах — по 10, в Новочеркасске, Азовском, Сальском районах — по девять, в Аксайском и Мясниковском районах — по восемь, в Волгодонске, Гукове, Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском районах — по семь, в Куйбышевском, Октябрьском, Орловском, Усть-Донецком и Чертковском районах — по шесть, в Веселовском, Зерноградском, Тарасовском и Тацинском районах — по пять, в Багаевском, Зимовниковском, Ремонтненском районах — по четыре. По три новых случая заражения выявили в Донецке, Волгодонском, Кагальницком, Каменском, Константиновском и Матвеево-Курганском районах, по два — в Азове, Зверево, Верхнедонском, Заветинском, Морозовском и Шолоховском районах.

За сутки в регионе вылечились 359 человек. Умерли 22 человека.

По состоянию на утро 19 января количество инфицированных в области достигло 59,1 тыс. человек.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1406. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 48,8 тыс. человек, умерли 2 370 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 3 тыс. человек.

Наталья Шинкарева