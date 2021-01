Группа акционеров «Соликамского магниевого завода» потеряла контроль над предприятием

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции по спору между ФАС и акционерами ОАО «Соликамский магниевый завод». Напомним, антимонопольная служба добивалась признания недействительными сделок по приобретению акций акционерами СМЗ Петром Кондрашевым, Тимуром Старостиным и Сергеем Кирпичевым у кипрских компаний Slontecco Investments Ltd, Volesko Holdings Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd, которые были заключены в 2016 году. Также заявитель требовал лишить права голоса на собрании акционеров как указанных физлиц, так и кипрские компании, а также признать недействительным договор залога акций.

В итоге Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования частично, признав недействительными сделки купли-продажи и лишив господ Кондрашева, Старостина и Кирпичева права голосования. В остальной части в удовлетворении требований было отказано. В итоге Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Сергей Кирпичев безуспешно пытались обжаловать указанное решение, которое теперь вступило в законную силу.