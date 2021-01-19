19 января, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Группа акционеров «Соликамского магниевого завода» потеряла контроль над предприятием

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции по спору между ФАС и акционерами ОАО «Соликамский магниевый завод». Напомним, антимонопольная служба добивалась признания недействительными сделок по приобретению акций акционерами СМЗ Петром Кондрашевым, Тимуром Старостиным и Сергеем Кирпичевым у кипрских компаний Slontecco Investments Ltd, Volesko Holdings Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd, которые были заключены в 2016 году. Также заявитель требовал лишить права голоса на собрании акционеров как указанных физлиц, так и кипрские компании, а также признать недействительным договор залога акций.

В итоге Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования частично, признав недействительными сделки купли-продажи и лишив господ Кондрашева, Старостина и Кирпичева права голосования. В остальной части в удовлетворении требований было отказано. В итоге Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Сергей Кирпичев безуспешно пытались обжаловать указанное решение, которое теперь вступило в законную силу.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

интервью

приложение

Пресс-релиз

Профиль пользователя