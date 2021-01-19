Школьники Самарской области будут получать справки дистанционно из-за ситуации с COVID-19

Разработан порядок выдачи справок учащимся школ Самарской области, пропустившим занятия по болезни. Врач в обязательном порядке первично принимает заболевшего ребенка очно. По факту выздоровления соответствующая справка выдается с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщает региональное правительство по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Оформленную справку в образовательное учреждение передает прикрепленный к нему медицинский работник»,– говорится в сообщении.

В перспективе справки предполагается оформлять в электронной форме. После этого они будут передаваться в режиме «онлайн» «на рабочее место прикрепленного медработника прямо в образовательном учреждении».

Ранее родители учеников школ Самарской области неоднократно интересовались у чиновников в соцсетях, что делать, если дети пропустили один или два дня занятий не по болезни, а по семейным обстоятельствам. Также они задавали вопрос, как получить справку по выздоровлении без визита в поликлинику, в которой ребенок с родителями подвергаются риску повторного заражения. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения и министерству образования региона вместе с департаментом информационных технологий подготовить рекомендации по вопросу получения справок для родителей учащихся.

Георгий Портнов