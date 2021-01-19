Двое жителей Ейска отправятся в колонию строгого режима за нападение на водителя скорой помощи

Ейский районный суд Краснодарского края признал двоих молодых людей виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст.111 УК РФ) и приговорил их к лишению свободы на срок 3 года каждому с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба краевого суда.

Фамилии подсудимых краевым судом не разглашается, по данным сайта районного суда, фигурантами по делу о тяжком вреде здоровью являются Андрей Воротилин и Владислав Дмитров. По информации краевого суда, ночью 6 мая 2020 года подсудимые, находясь на территории ЦРБ, попытались слить бензин из бака автомобиля скорой помощи. Дежурный водитель побежал за злоумышленниками, тогда подсудимые избили мужчину и скрылись. В судебном заседании подсудимые от дачи показаний отказались. Суд, признав Воротилина и Дмитрова виновными, взыскал с них 275 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда потерпевшему, также с подсудимых взысканы средства, затраченные на лечение.

Анна Перова, Краснодар