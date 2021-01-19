Челябинский бизнес-омбудсмен раскритиковал инициативу Следственного комитета

Уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров выступил с критикой инициативы Следственного комитета России об ужесточении уголовной ответственности физлиц за налоговые правонарушения, а также ряда других предложений, которые бизнес-омбудсмен считает «репрессивными».

В частности, господин Гончаров раскритиковал идею увеличить срок давности за налоговые правонарушения для физлиц. «Во-первых, только в 2019 году после долгой и упорной работы нам, правозащитникам и бизнес-сообществу, в Верховном суде удалось отстоять сохранение двухлетнего срока давности по налоговым правонарушениям, после истечения которого физическое лицо не может подвергаться преследованию, и вот снова эта идея озвучивается силовым ведомством, - отметил уполномоченный. – Во вторых, предложение СК налоговой службе предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователю сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба мне представляется просто-напросто вредительством бизнесу. Не нужно думать, что мы защищаем недобросовестных предпринимателей – уклонистов, вовсе нет! Сегодня в нашей стране сложилась ситуация, при которой финансовая грамотность бизнеса очень низкая, в то же время законодательство меняется очень быстро».

Александр Гончаров выразил мнение, что следователям прежде, чем «охотиться» за предпринимателями по материалам налоговой службы, нужно сначала «разобраться с делами посложнее». Бизнес-омбудсмен отметил, что, по данным портала правовой статистики, раскрываемость преступлений в стране в два-три раза ниже выявляемости.

О предложении СК ужесточить уголовную ответственность по налоговым нарушениям для физических лиц сообщила «Известиям» заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко. В пресс-службе челябинского бизнес-омбудсмена «Ъ-Южный Урал» уточнили, что официальных обращений с критикой предложений уполномоченный пока не отправлял, поскольку и СК еще документально не оформлял свою инициативу.