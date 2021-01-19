Маршруты трамваев можно будет узнать с помощь цветовых кодов

Пермские трамваи будут маркировать цветными изображениями. По замыслу МУП «Пермгорэлектротранс» это поможет жителям быстрее узнавать, трамваи какого маршрута подъезжают к остановкам.

Как сообщается на сайте мэрии, для маркировки трамваев выбраны белый, желтый, зеленый и синий цвета – их сочетание присвоят каждому маршруту. «Традиция обозначать цветовыми кодами трамвайные маршруты появилась в Перми в начале 1980-х годов и просуществовала до 2010-х годов. Позже в связи с введением новых требований для маршрутных указателей было принято решение отказаться от этой традиции», - отметили в МУП «Пермгорэлектротранс».

Цветовое кодирование уже используется на вагонах моделей «Лев» и «Львенок», на которых цвета маршрута выводятся при помощи электронного табло.