В Пугачеве за наркотики в луковице осужденному добавили четыре года колонии

В Саратовской области вынесен приговор отбывающему наказание в колонии лицу, которое покушалось на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый в сентябре 2020 года, отбывая наказание в исправительном учреждении Пугачева, по интернету договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотических средств на сумму 20 тыс. руб. для личного употребления. Сбытчик поместил наркотики в луковицы репчатого лука и вместе с другими продуктами отправил из Саратова в Пугачев. «Покупатель» попросил другого осужденного помочь ему получить посылку. Последний согласился, не зная, что именно будет передано. Получившая посылку жительница Пугачева отдала ее сотруднице исправительного учреждения для досмотра. Во время досмотра факт передачи запрещенных средств был выявлен и пресечен.

Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединен неотбытый срок за другое преступление, и окончательно назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Марина Ковалева