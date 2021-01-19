Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 745 человек

За прошедшие сутки в Самарской области были выявлены 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, за минувшие 24 часа в регионе выздоровели 265 человек. Также за этот период скончались два пациента, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

С учетом новых случаев всего в Самарской области за время пандемии зафиксировано 36872 случая COVID-19. В регионе за это время скончались в общей сложности 745 человек с подтвержденным коронавирусом. Последними умерли женщина 72 лет с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем и мужчина 78 лет с с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Георгий Портнов