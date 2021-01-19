Депутата заксобрания Новосибирской области обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу депутата регионального парламента, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в ведомстве. По данным “Ъ-Сибирь”, в деле фигурирует единоросс Валентин Сичкарев, который в заксобраниии занимает должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

По версии следствия, в декабре 2019 года парламентарий, являющийся учредителем ООО «Сельхозпрод», в сговоре с директором ООО и главой крестьянско-фермерского хозяйства якобы похитили свыше 2,3 млн руб. Деньги были выделены региональным министерством сельского хозяйства главе фермерского хозяйства в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы. В материалах СКР указывается, что обвиняемые изготовили фиктивные документы, подтверждающие факт ремонта животноводческого комплекса в поселке Кокошино, который на самом деле произведен не был.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Чулымский райсуд.

Илья Николаев