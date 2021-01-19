Коронавирус в Ярославской области: заболели 188 человек и скончались пятеро мужчин

В Ярославской области за сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались мужчины 1939, 1945, 1947, 1951 и 1955 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 162 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 19 января, в регионе официально подтверждено 25885 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 24274 человека выздоровели. 263 пациента скончались. В больницы госпитализировано 1759 человек, из них 787 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 972 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12804 человека. На втором месте Рыбинск — 3467 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1448 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 158 и 125 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2810 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7866 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов