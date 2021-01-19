Сбежавшему из психбольницы Ярославля педофилу продлили арест

Жителю Ярославской области, 63-летнему Александру Новикову в городе Иваново суд продлил содержание под стражей до 19 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ивановской области.

Александр Новиков обвиняется в изнасиловании на территории Ивановской области 10-летней девочки. Это произошло после того, как обвиняемый сбежал из психиатрической больницы города Ярославля. Он был признан невменяемым.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что сбежавший 24 июля 2020года из ярославской психиатрической больницы 63-летний мужчина изнасиловал в городе Иваново 10-летнюю девочку. Мужчину задержали в Ленинском районе города Иваново 24 ноября 2020 года.