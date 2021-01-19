Зона для яхт, паркинг и набережная появятся на ул. Шмидта у Волги в Самаре

Площадка для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов будет обустроена на ул. Шмидта в Самаре около местного храма. Об этом сообщает министерство строительства региона в «Твиттере».

«Данный объект предусмотрен проектом планировки территории, утвержденным постановлением администрации г.о. Самара от 23.10.2015»,– говорится в сообщении.

Кроме того, проект включает работы по берегоукреплению в этом районе, а также строительство эллингов, паркинга и набережной (прогулочной аллеи). Ранее местный житель поинтересовался у чиновников планами обновления территории в указанном районе. В департаменте градостроительства ответили, что площадка будет благоустроена и закрывать проход к ней не планируется.

Георгий Портнов