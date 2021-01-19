Екатеринбуржцы хотели бы получать пенсию в размере 48 тысяч рублей

Жители Екатеринбурга хотели бы получать пенсию в размере 48,1 тыс. руб., что 5,5% (2,5 тыс. руб.) больше, чем в среднем по стране, следует из исследования НПФ Сбербанка.

98% респондентов хотят в старости иметь доступ к качественной, в том числе платной, медицине, а также владеть собственной квартирой или домом. 96% опрошенных на пенсии хотят питаться не только дома, но и в кафе и ресторанах, а также иметь современную бытовую технику. 94% опрошенных поставили в приоритет возможность заниматься на пенсии спортом или другим хобби, 92% — посещать театры и выставки. 88% екатеринбуржцев хотят иметь возможность самостоятельно организовывать свою жизнь. Владение собственным автомобилем отнесли к обязательным только 74% респондентов. А свободное время и помощь по дому интересуют около трети горожан.

«Неудивительно, что к приоритетным благам люди старшего возраста относят обеспечение базовых потребностей: жилье, медицинские услуги, качественное питание. Также для россиян важно иметь накопления, позволяющие справляться с проблемами, и возможности для путешествий по России и миру — об этом говорят по 86% наших респондентов. Все эти блага россияне могут самостоятельно обеспечить себе к моменту завершения карьеры, если с 25–30 лет начнут откладывать на индивидуальный пенсионный план 3–5% от своего ежемесячного дохода», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.