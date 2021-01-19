У жителя Удмуртии похитили более 400 тысяч рублей под предлогом игры на бирже

У 66-летнего жителя Воткинского района Удмуртии похитили 418 тыс. руб. под предлогом игры на бирже. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам потерпевшего, в конце 2020 года он искал в интернете предложения о дополнительном заработке на бирже. Затем с ним связалась женщина, которая представилась сотрудницей одной из бирж и предложила вложить деньги. В течение месяца пенсионер пополнил специальный счет. Мужчина был уверен, что его доходы растут — это отображалось на сайте. Затем он попытался снять деньги, но не смог. Когда он задал вопрос куратору, то та ответила, что для снятия средств нужно вложить еще большую сумму. После этого потерпевший обратился в полицию.