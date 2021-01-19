В Чувашии предложили изменить поясное время на час вперед

В Чувашии планируют провести общественное обсуждение на тему изменения часового пояса в регионе. Местные жители предлагают перевести время на час вперед, передает Чувaшинфoрм»
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Отмечается, что данный вопрос был поднят на встрече депутатов с главой республики Олегом Николаевым. «Сельские жители ратуют за перевод времени, это даст им дополнительную ежедневную возможность продлить полевые работы. В бизнес-структурах, в городах однозначного мнения нет», — сказал глава комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов.
Господин Николаев предложил вынести данный вопрос на парламентские слушания.