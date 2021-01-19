За сутки в Петербурге выявлен 3281 новый случай коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтвержден 3281 новый случай заражения коронаирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели общей сложности 304 045 человек, из которых 190 562 выздоровели, а 8971 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 69 смертельных случаев от коронавируса. Об этом утром 19 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Ленобласти, в свою очередь, выявлено еще 226 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в регионе заболели 28 035 человек.

По России в целом общее число инфицированных достигло 3 612 800 (прирост за сутки — 21 734). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 3 002 026 человек, 66 623 пациента умерли.