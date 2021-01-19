Ярославская область вошла в проект «Кино России»

Ярославская область вошла в число регионов – участников проекта «Кино России», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне соответствующее соглашение подписали губернатор Дмитрий Миронов, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, и председатель правления ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Соглашением предусмотрено развитие теле- и кинопроизводства на территории региона.

По словам Дмитрия Миронова, Ярославская область очень кинематографический регион. Здесь снято и снимается много советских и российских кинолент.

«Мы заинтересованы в том, чтобы кинопроцесс развивался. Киноиндустрия обеспечивает загрузку гостиниц, занятость наших актеров, дает работу малым предприятиям, повышает туристическую привлекательность территории. Все это способствует социально-экономическому развитию Ярославской области. Поэтому мы приняли предложение АСИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения вступить в проект "Кино России". Со своей стороны, будем создавать комфортные условия для кинопроизводителей»,–отметил господин Миронов.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время в области создадут специальную кинокомиссию, которая будет оказывать помощь кинокомпаниям в организации и проведении съемок. Для работы пригласят экспертов в киноиндустрии и представителей творческой общественности. Техническим обеспечением деятельности займется автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма "Ярославия"». На данный момент в проекте «Кино России» участвуют 14 регионов России, Ярославская область станет 15-ой.

Мария Негуляй