На Дону мужчину подозревают в незаконном вылове рыбы

В Ростовской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Правоохранители подозревают его в незаконном вылове рыбы с применением запрещенных орудий (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данным ведомства, на левом берегу реки Дон полицейские изъяли у рыбака запрещенные приспособление для багрения рыбы, а также 21 особь рыбы (пеленгаса). Сумма ущерба составила 15 тыс. руб. Пресс-служба ведомства отмечает, что санкциями ст. 256 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Наталья Шинкарева