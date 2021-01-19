8 жителей Сарапула будут судить за преступления в сфере ЖКХ

В Сарапуле завершили расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег и неправомерный оборот средства платежей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд, обвиняемым грозит 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. На имущество фигурантов наложен арест на 8 млн руб.

Установлено, что 37-летний житель Сарапула осуществлял управленческие функции в компании из сферы ЖКХ, которая специализировалась на проведении капремонта в домах. Затем он создал преступную группу с целью хищения денег со специальных счетов домов. В нее он вовлек семерых знакомых, в том числе четырех директоров подрядных организаций, предпринимателя и двух лиц, через счета которых проводился незаконный оборот денежных средств. С января 2019 года по май 2020 года злоумышленники вносили в акты выполненных работ ложные сведения о их объеме и расценках, похищая деньги, предназначенные для капремонта домов. Сумма ущерба превысила 200 тыс. руб.