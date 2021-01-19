Главе волгоградского УФССП Владимиру Евстигнееву избрали меру пресечения

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении руководителя регионального управления ФССП Владимира Евстигнеева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Согласно решению суда, до 11 марта господину Евстигнееву запрещено выходить за пределы своего дома по ночам, находиться ближе 30 метров от здания УФССП России по Волгоградской области, общаться с обвиняемым и свидетелями по уголовному, отправлять и получать письма, пользоваться интернетом и средствами связи.

Как писал „Ъ-Средняя Волга“, Владимир Евстигнеев и глава волгоградского управления Росимущества Юрий Ефимов подозреваются во взяточничестве. Следствие считает, что господин Евстигнеев потребовал, чтобы волгоградский предприниматель за попустительство при проверках оплатил ему комиссионный сбор за покупку арестованного в рамках исполнительного производства автомобиля в размере 160 тыс. руб. Юрий Ефимов, предположительно, выступал посредником в переговорах.

Владимира Евстигнеева обвиняют в п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), Юрия Ефимова подозревают по п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Ъ-Средняя Волга