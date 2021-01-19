Шесть туристических проектов из Удмуртии получили президентские гранты на 12 млн рублей

Шесть проектов в сфере туризма из Удмуртии выиграли в первом за 2021 год конкурсе Фонда президентских грантов. Общая сумма поддержки составила более 12 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, 4,6 млн руб. получил проект «Хранители» из Игринского района, направленный на создание четырех «Лабораторий традиционной культуры», основанный на модели переформатирования работы клубов. Еще 1,9 млн руб. выделили симулятору средневековья «Дондывакыт» из Глазовского района, который позволит молодежи изучить историю и культуры предков при помощи цифровых материалов. 2,7 млн руб. получил проект «Сибирский тракт в миниатюре» из Селтинского района, направленный на создание соответствующей историко-парковой зоны. Кроме того, 2,2 млн руб. выделили на создание этнокультурного центра «Губи тур» (грибной тур) в Ярском районе, 499,7 тыс. руб. — на создание туристического маршрута «Разноцветные Сарамаки», 376,6 тыс. руб. — на проект «История одного завода» из Красногорского районе, где находится стеклозавод в селе Валамаз.