Бывшего полицейского из Ульяновска осудили за получение взятки

Бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД по Ульяновской области осудили за получение взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, бывший сотрудник полиции ранее получал вознаграждение в размере более 700 тыс. руб. от членов преступного сообщества, покрывая незаконный азартный бизнес. Экс-полицейский признан виновным в по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Суд назначил экс-сотруднику полиции семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный также заплатит штраф в размере 1,42 млн руб.

Андрей Сазонов