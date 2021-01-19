Конкурсному управляющему ООО «Свинокомплекс „Пермский“» не удалось продать стадо в 88 тыс. голов

Торги по продаже поголовья стада свиней ООО «Свинокомплекс „Пермский“» не состоялись из-за отсутствия заявок. Всего на торги было выставлено более 88 тыс. голов. Начальная цена лота составила 468,9 тыс. руб., шаг аукциона был определен в 5%. Согласно конкурсной документации, поголовье находится в залоге у АО «Россельхозбанк», АО «Пермский свинокомплекс» и ООО «Ваш аудитор». Несостоявшимися признаны и торги по реализации еще 11 лотов, среди которых дебиторская задолженность омского ООО «Торговый дом „Синергия“». Желающих приобрести эти лоты также не нашлось.

Напомним, имущество Пермского свинокомплекса с 2015 года арендовало ООО «Свинокомплекс „Пермский“» (контролировалось омским ЗАО «Группа «Синергия»). Арендатор получил в собственность стадо Пермского свинокомплекса на основании зачета по вексельным схемам и планировал приватизировать все предприятие. Но новые краевые власти в 2017 году расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве.