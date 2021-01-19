Число потерпевших по делу общины Виссариона увеличилось до 19 человек

С двух до 19 человек увеличилось число потерпевших в уголовном деле, расследуемом в отношении основателя «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) Сергей Торопа, более известного как Виссарион, и двух его ближайших сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникову. Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Новосибирска о продлении обвиняемым срока содержания в СИЗО. Судебное решение от 13 января опубликовали защитники в Telegram-канале.

Основателя ЦПЗ Сергея Торопа и его ближайших соратников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова арестовали в конце сентября 2020 года в Курагинском районе Красноярского края, где расположена община Виссариона. Их конвоировали в Новосибирск. В управлении Следственного комитета РФ по Сибирскому федеральному округу им предъявили обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Первоначально потерпевшими по делу проходили два бывших последователя ЦПЗ Дмитрий Кистерский и Эдуард Мизгирев. Выявленные у них психические расстройства, развившиеся якобы из-за длительного пребывания в общине, следователи расценили как тяжкий вред здоровью.

Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников свою вину отрицают.

Илья Николаев