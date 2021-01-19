В пензенскую клинику поступили новые аппараты ИВЛ

В пензенскую клиническую больницу №6 имени Г. А. Захарьина поступило пять единиц аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Оборудование закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение», программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Два аппарата приобрели за счет областного бюджета, их стоимость составила более 3 млн руб. Еще три ИВЛ на сумму 6 млн руб. поступили за счет федерального бюджета. Медтехнику установили в отделении реанимации и интенсивной терапии №1.

Мария Шахрай